В России неподалеку от Крымского моста загорелась нефтебаза: что известно

Пылает нефтебаза в России. Скриншот с видео

В поселке Темрюк в Краснодарском крае в России был прилет по нефтебазе. Сейчас там разгорелся сильный пожар.

Об этом сообщает глава Общественного совета в Одесском ОВА Сергей Братчук в Telegram.

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"Неизвестный БПЛА не разминулся с цистерной с нефтепродуктами в порту Тамань", — отметил Братчук.

Напомним, что недавно Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по Михайловке в Мелитополе. В поселок пришел "хлопок".

Также мы сообщали, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.