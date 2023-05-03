У Росії неподалік Кримського моста загорілася нафтобаза: що відомо
У селищі Темрюк, що в Краснодарського краю у Росії, був приліт по нафтобазі. Наразі там розгорілася сильна пожежа.
Про це повідомляє голова Громадської ради в Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram.
Що відомо
"Невідомий БПЛА не розминувся з цистерною з нафтопродуктами у порту Тамань", — зазначив Братчук.
Нагадаємо, що нещодавно Збройні сили України завдали потужного удару по Михайлівці в Мелітополі. До селища завітала "бавовна".
Також ми повідомляли, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації пів острова.