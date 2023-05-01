ЗСУ "підсмажили" лігво окупантів: у Михайлівку завітала "бавовна"

Українські військові в танку завдають удару по російських військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні Збройні сили України завдали потужного удару по Михайлівці в Мелітополі. До селища завітала "бавовна".

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram.

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ЗСУ влаштували справжнє "свято" для російських військових — ударили по місцю дислокації окупантів у Михайлівці, йдеться в повідомленні.

"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих", точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі завітала бавовна. Як результат замість шашлику — підсмажені окупанти", — написав Федоров.

Російських військових вистежили українські розвідники, вони ж відслідкували момент скупчення росіян і передали координати далі, каже мер міста.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у Мелітополі окупанти хочуть збудувати електропідстанцію під землею.

А також у місті російські військові пришвидшили "націоналізацію" приватного майна.