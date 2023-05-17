В России предлагают отправлять бездомных собак на войну в Украину

Беспризорные собаки на улицах. Фото: sobakovod.club (иллюстративный)

В российской Госдуме придумали, как усилить свою "вторую армию мира". Там предложили отправлять бездомных собак на войну в Украину для "усиления".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Беспризорные собаки на войне

Известно, что такую "инициативу" предложил депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. Он считает, что собак следует учить "разным навыкам" и отправлять на фронт в Украину, чтобы они помогали раненым и в разминировании.

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собакам разных навыков… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие. И как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", — сказал Тумусов.

Предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом усыпить бродячих собак.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украине.

Добавим, недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, сколько "свежих" солдат к осени хочет иметь Путин. Он прогнозирует, что власти России планируют собрать дополнительно в армейские ряды еще примерно 400 тысяч солдат.