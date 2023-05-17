В России предлагают отправлять бездомных собак на войну в Украину
В российской Госдуме придумали, как усилить свою "вторую армию мира". Там предложили отправлять бездомных собак на войну в Украину для "усиления".
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Беспризорные собаки на войне
Известно, что такую "инициативу" предложил депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. Он считает, что собак следует учить "разным навыкам" и отправлять на фронт в Украину, чтобы они помогали раненым и в разминировании.
"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собакам разных навыков… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие. И как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", — сказал Тумусов.
Предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом усыпить бродячих собак.
Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украине.
Добавим, недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, сколько "свежих" солдат к осени хочет иметь Путин. Он прогнозирует, что власти России планируют собрать дополнительно в армейские ряды еще примерно 400 тысяч солдат.