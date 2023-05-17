У Росії пропонують відправляти безпритульних собак на війну в Україну
У російській Держдумі вигадали, як посилити свою "другу армію світу". Там запропонували відправляти безпритульних собак на війну в Україну для "підсилення".
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Безпритульні собаки на війні
Відомо, що таку "ініціативу" запропонував депутат Держдуми від Якутії Федот Тумусов. Він вважає, що собак слід навчати "різним навичкам" і відправляти на фронт в Україну, щоб вони допомагали пораненим і в розмінуванні.
"У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різних навичок… Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх у зону "СВО" — нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах", — сказав Тумусов.
Пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення Держдумою поправок до закону "Про відповідальне поводження з тваринами", які наділяють регіони правом приспати бродячих собак.
Нагадаємо, 15 травня президент РФ Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну.
Додамо, нещодавно військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, скільки "свіжих" солдат до осені хоче мати Путін. Він прогнозує, що влада Росії планує назбирати додатково до армійських лав ще приблизно 400 тисяч солдатів.