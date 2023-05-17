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У Росії пропонують відправляти безпритульних собак на війну в Україну

17 травня 2023 13:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії пропонують відправляти безпритульних собак на війну в Україну
Безпритульні собаки на вулицях. Фото: sobakovod.club (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російській Держдумі вигадали, як посилити свою "другу армію світу". Там запропонували відправляти безпритульних собак на війну в Україну для "підсилення".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Відомо, що таку "ініціативу" запропонував депутат Держдуми від Якутії Федот Тумусов. Він вважає, що собак слід навчати "різним навичкам" і відправляти на фронт в Україну, щоб вони допомагали пораненим і в розмінуванні.

"У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різних навичок… Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх у зону "СВО" — нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах", — сказав Тумусов.

Пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення Держдумою поправок до закону "Про відповідальне поводження з тваринами", які наділяють регіони правом приспати бродячих собак.

Нагадаємо, 15 травня президент РФ Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну. 

Додамо, нещодавно військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, скільки "свіжих" солдат до осені хоче мати Путін. Він прогнозує, що влада Росії планує назбирати додатково до армійських лав ще приблизно 400 тисяч солдатів.

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