В России разбился истребитель Су-34, экипаж погиб, — росСМИ

Российский тяжелый истребитель Су-34. Фото иллюстративное: росСМИ

В России в понедельник, 6 мая, разбился очередной тяжкий многоцелевой истребитель Су-34 . Как сообщается, экипаж погиб.

Об этом сообщают российские провоенные паблики в соцсетях.

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Скриншот сообщения росСМИ

Как сообщается, экипаж машины не выжил после падения. Где именно упал истребитель, и из-за чего произошла авиакатастрофа — в сообщении также не указано.

В то же время, пропагандисты отметили, что сбитый самолет имел бортовой номер 21. Как стало известно из архивов СМИ, последний раз машину с таким бортовым номером фиксировали еще в Сирии, во время проведения антитеррористической операции против ИГИЛ.

Су-34 с бортовым номером 21 на сирийской авиабазе. Источник: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

Отметим, что именно из таких истребителей в ПКС РФ осуществляют запуск управляемых авиабомб КАБ-1500 и УМПБ Д30-СН. Также Су-34 способен нести управляемые авиаракеты Х-59 "Овод", а сама машина была построена на базе истребителя Су-27, находящегося на вооружении ВВС Украины.

Напомним, не так давно в Крыму огнем российских систем ПВО был сбит собственный истребитель Су-27.

Мы также писали, что во второй половине февраля 2024 над Украиной было сбито почти 15 Су-34, при том, что российский ВПК способен строить шесть таких самолетов в год.