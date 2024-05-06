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В России разбился истребитель Су-34, экипаж погиб, — росСМИ

6 мая 2024 19:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России разбился истребитель Су-34, экипаж погиб, — росСМИ
Российский тяжелый истребитель Су-34. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В России в понедельник, 6 мая, разбился очередной тяжкий многоцелевой истребитель Су-34 . Как сообщается, экипаж погиб.

Об этом сообщают российские провоенные паблики в соцсетях.

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су 34 разбился
Скриншот сообщения росСМИ

Как сообщается, экипаж машины не выжил после падения. Где именно упал истребитель, и из-за чего произошла авиакатастрофа — в сообщении также не указано.

В то же время, пропагандисты отметили, что сбитый самолет имел бортовой номер 21. Как стало известно из архивов СМИ, последний раз машину с таким бортовым номером фиксировали еще в Сирии, во время проведения антитеррористической операции против ИГИЛ.

су 34 упал
Су-34 с бортовым номером 21 на сирийской авиабазе. Источник: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

Отметим, что именно из таких истребителей в ПКС РФ осуществляют запуск управляемых авиабомб КАБ-1500 и УМПБ Д30-СН. Также Су-34 способен нести управляемые авиаракеты Х-59 "Овод", а сама машина была построена на базе истребителя Су-27, находящегося на вооружении ВВС Украины.

Напомним, не так давно в Крыму огнем российских систем ПВО был сбит собственный истребитель Су-27.

Мы также писали, что во второй половине февраля 2024 над Украиной было сбито почти 15 Су-34, при том, что российский ВПК способен строить шесть таких самолетов в год.

российские войска
самолет
авиакатастрофа
истребитель
война в Украине
Россия

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