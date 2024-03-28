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Вибухи в Севастополі — ППО РФ збила власний винищувач

28 березня 2024 18:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Севастополі — ППО РФ збила власний винищувач
Російський важкий багатоцільовий винищувач Су-35. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російської ППО в Севастополі, яка збила власний важкий винищувач Су-35.

Про це інформують росЗМІ.

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За попередньою інформацією, під удар потрапив російський важкий багатоцільовий винищувач Су-35. На опублікованих кадрах видно знищену та охоплену полум'ям машину, яка падає на землю. Водночас, за інформацією губернатора міста Михайла Развожаєва, літак "впав у море".

Вибухи в Севастополі — ППО РФ збило власний винищувач
Джерело: Telegram

Як свідчать відео очевидців, які зафільмували авіакатастрофу, один із льотчиків встиг катапультуватись. Доля іншого невідома. 

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+

Проте російські мілблогери пишуть, що знищеною машиною виявився двомісний винищувач Су-27, на базі якого і було створено всі 30-і моделі КБ імені Сухого. 

Вибухи в Севастополі — ППО РФ збило власний винищувач - фото 2
Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше в мережу потрапили супутникові знімки пошкодженого російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс", який був атакований наприкінці березня цього року в Севастополі. 

Додамо, серед нещодавно уражених ворожих об'єктів у Криму, окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов", була також будівля військово-морської бази "Севастополь", чия втрата є дуже серйозною для Чорноморського флоту.

російські війська
Крим
Україна
ППО
літаки
Росія

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