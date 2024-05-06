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У Росії розбився винищувач Су-34, екіпаж загинув, — росЗМІ

6 травня 2024 19:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Росії розбився винищувач Су-34, екіпаж загинув, — росЗМІ
Російський важкий винищувач Су-34. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Росії в понеділок, 6 травня, розбився черговий важкий багатоцільовий винищувач Су-34. Як повідомляється, екіпаж загинув.

Про це повідомляють російські провоєнні пабліки в соцмережах.

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су 34 розбився
Скриншот допису росЗМІ

Як повідомляється, екіпаж машини не вижив після падіння. Де саме впав винищувач та через що сталася авіатроща, в повідомленні також не вказано.

Водночас пропагандисти зауважили, що збитий літак мав бортовий номер 21. Як стало відомо з архівів ЗМІ, востаннє машину з таким бортовим номером фіксували ще в Сирії, під час проведення антитерористичної операції проти ІДІЛ.

су 34 впав
Су-34 з бортовим номером 21 на сирійській авіабазі. Джерело:  Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

Зазначимо, що саме з таких винищувачів у ПКС РФ здійснюють запуск керованих авіабомб КАБ-1500 та УМПБ Д30-СН. Також Су-34 здатен нести керовані авіаракети Х-59 "Ґедзь", а саму машину було побудовано на базі винищувача Су-27, який мають на озброєнні ВПС України.

Нагадаємо, не так давно в Криму вогнем російських систем ППО було збито власний винищувач Су-27

Ми також писали, що в другій половині лютого 2024 року над Україною було збито майже 15 Су-34, при тому, що російський ВПК здатен будувати шість таких літаків на рік. 

російські війська
літак
авіакатастрофа
винищувач
війна в Україні
Росія

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