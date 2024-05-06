У Росії розбився винищувач Су-34, екіпаж загинув, — росЗМІ

Російський важкий винищувач Су-34. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Росії в понеділок, 6 травня, розбився черговий важкий багатоцільовий винищувач Су-34. Як повідомляється, екіпаж загинув.

Про це повідомляють російські провоєнні пабліки в соцмережах.

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Скриншот допису росЗМІ

Як повідомляється, екіпаж машини не вижив після падіння. Де саме впав винищувач та через що сталася авіатроща, в повідомленні також не вказано.

Водночас пропагандисти зауважили, що збитий літак мав бортовий номер 21. Як стало відомо з архівів ЗМІ, востаннє машину з таким бортовим номером фіксували ще в Сирії, під час проведення антитерористичної операції проти ІДІЛ.

Су-34 з бортовим номером 21 на сирійській авіабазі. Джерело: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

Зазначимо, що саме з таких винищувачів у ПКС РФ здійснюють запуск керованих авіабомб КАБ-1500 та УМПБ Д30-СН. Також Су-34 здатен нести керовані авіаракети Х-59 "Ґедзь", а саму машину було побудовано на базі винищувача Су-27, який мають на озброєнні ВПС України.

Нагадаємо, не так давно в Криму вогнем російських систем ППО було збито власний винищувач Су-27.

Ми також писали, що в другій половині лютого 2024 року над Україною було збито майже 15 Су-34, при тому, що російський ВПК здатен будувати шість таких літаків на рік.