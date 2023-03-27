В россии заявили о создании дрона "Еж", который способен повреждать бронированную технику

Россияне сообщили, что дальность работы "Ежика" составляет до 5 км

В россии заявили о создании наземного дрона "Ежик". Директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков заявил, что он способен повреждать бронированную технику.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Нами создан наземный дрон "Ежик", который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за границей и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат", — рассказал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков.

По его словам, они планируют предлагать "Ежик" как платформу для уничтожения бронетанковой техники. Братеньков добавил, что в рф сейчас планируют увеличить полезную нагрузку дрона до 10 кг.

Напомним, в городе Киреевске Тульской области рф 26 марта произошел взрыв. На месте взрыва образовалась пятиметровая воронка, а причиной, по данным СМИ, стала атака беспилотника.

Также мы писали, в течение трех суток украинские пограничники обезвредили восемь российских беспилотников. Они вели разведку позиций сил обороны и пытались сбросить туда боеприпасы.

Добавим, над москвой и московской областью в последние дни заметили много дронов. Часть из них летала в районе объектов нефтяной индустрии.