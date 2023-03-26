Українські прикордонники "приземлили" вісім ворожих БпЛА

Безпілотник з гранатою К-51

Протягом трьох діб українські прикордонники знешкодили вісім російських безпілотників. Вони вели розвідку позицій Сил оборони та намагалися скинути туди боєприпаси.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Прикордонники збили вісім безпілотників, одна з "пташок" була зі сльозогінною гранатою К-51", — йдеться у повідомленні.

Безпілотник з системою скиду з аерозольною сльозогінною гранатою К-51 виявили прикордонники Луганського прикордонного загону після того, як його приземлили.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.

Також ми писали, що українські військові знищили вже понад 170 тисяч російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат на війні.

Додамо, фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК". З цим комплексом уже працюють українські артилеристи.