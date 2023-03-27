У росії заявили про створення дрону "Їжак", який здатен пошкоджувати броньовану техніку

Росіяни повідомили, що дальність роботи "Їжака" становить до 5 км

У росії заявили про створення наземного дрона "Їжак". Директор конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрій Братеньков заявив, що він здатен пошкоджувати броньовану техніку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Нами створено наземний дрон "Їжак", який здатен нести на собі корисне навантаження до 5 кг. Дальність його роботи становить до 5 км. Платформа здатна зберігати рухливість, як би її не перевертали. Ми подивилися досвід застосування подібних дронів за кордоном і дійшли висновку, що потрібно робити максимально дешевий апарат", — розповів виконавчий директор конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрій Братеньков.

За його словами, вони планують пропонувати "Їжак" як платформу для знищення бронетанкової техніки. Братеньков додав, що у рф наразі планують збільшити корисне навантаження дрона до 10 кг.

Нагадаємо, у місті Кирєєвськ Тульської області рф 26 березня стався вибух. На місці вибуху утворилася п'ятиметрова вирва, а причиною, за даними ЗМІ, стала атака безпілотника.

Також ми писали, протягом трьох діб українські прикордонники знешкодили вісім російських безпілотників. Вони вели розвідку позицій Сил оборони та намагалися скинути туди боєприпаси.

Додамо, над москвою та московською областю останніми днями помітили багато дронів. Частина з них літала в районі об’єктів нафтової промисловості.