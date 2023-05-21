В разведке Британии объяснили изменение тактики российских обстрелов по Украине

Российские солдат готовится к атаке. Фото: росСМИ

Российская стратегия массированных атак на Украину немного изменилась. Обстрелы стали более частыми с применением дронов и ракет одновременно.

Об этом сообщает британская разведка.

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Изменение тактики обстрелов

Британская разведка сообщает, что частота ракетных ударов, по всей видимости, нацелена на снижение эффективности противовоздушной обороны Украины. В дополнение к ракетам, Россия стала интенсивно задействовать разведывательные дроны, включая модель "SuperCam".

"Учитывая модификации предшествующих массированных атак, Россия всё больше применяет беспилотные летательные аппараты, оснащённые разведывательной аппаратурой. Вероятно, эта тактика была применена в стремлении получить более актуальную информацию о боевых потерях и оптимизировать процесс прицеливания", — утверждается в сообщении.

Британские разведчики указывают на то, что проблемы с быстрым и точным прицеливанием были основным слабым местом российских военных. Но, несмотря на применение дронов, аналитики предполагают, что они не смогут кардинально улучшить ситуацию из-за своей уязвимости перед украинской противовоздушной обороной.

Напомним, что каждый желающий может наблюдать события войны России против Украины в режиме онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов.

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