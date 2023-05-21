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Что происходит на фронте 21 мая 2023 года: онлайн-карты

21 мая 2023 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Карта боевых действий в Украине на 21.05.2023: Deep State, Liveumap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Каждый желающий может наблюдать события войны России против Украины в режиме онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Карта DeepState позволяет наблюдать за боевыми действиями и местами дислокации подразделений российских оккупантов.

На карте отмечены территории Украины, которые временно контролируют россияне, а также районы, освобожденные от захватчиков.

Карта боевых действий
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.

Liveuamap

Эта онлайн карта показывает места боевых действий на фронте, временно оккупированные территории и населенные пункты, которые обстреляли российские захватчики.

Карта боевых действий
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, состоянием на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

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