Карта боевых действий в Украине на 21.05.2023: Deep State, Liveumap

Что происходит на фронте 21 мая 2023 года: онлайн-карты
Каждый желающий может наблюдать события войны России против Украины в режиме онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов.
Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
Карта DeepState позволяет наблюдать за боевыми действиями и местами дислокации подразделений российских оккупантов.
На карте отмечены территории Украины, которые временно контролируют россияне, а также районы, освобожденные от захватчиков.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.
Liveuamap
Эта онлайн карта показывает места боевых действий на фронте, временно оккупированные территории и населенные пункты, которые обстреляли российские захватчики.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, состоянием на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.
Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.