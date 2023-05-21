Карта боевых действий в Украине на 21.05.2023: Deep State, Liveumap

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Каждый желающий может наблюдать события войны России против Украины в режиме онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Карта DeepState позволяет наблюдать за боевыми действиями и местами дислокации подразделений российских оккупантов.

На карте отмечены территории Украины, которые временно контролируют россияне, а также районы, освобожденные от захватчиков.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.

Liveuamap

Эта онлайн карта показывает места боевых действий на фронте, временно оккупированные территории и населенные пункты, которые обстреляли российские захватчики.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, состоянием на 21 мая украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.