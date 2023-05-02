В разведке Британии рассказали, почему Россия увольняет своих генералов

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: росСМИ

В конце апреля российские социальные сети сообщили об увольнении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он руководил военной логистикой и пробыл в этой должности всего восемь месяцев.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Британская разведка рассказала, что увольнение Мизинцева не было немедленно подтверждено, но слухи о его будущем свидетельствуют, что проблемы с логистикой по-прежнему лежат в основе проблем России в Украине.

Аналитики также сообщили, что РФ не хватает боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Их нехватка приводит к внутренним разногласиям в России, особенно между Министерством обороны и ЧВК "Вагнера".

"Россия продолжает предоставлять наивысший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике попали под перекрестный огонь", — говорится в сообщении.

Напомним, генерал-полковник Михаил Мизинцев был уволен с должности замминистра обороны РФ. Речь идет о "мариупольском мяснике", который три месяца руководил осадой Мариуполя.

Также мы писали, что бывший заместитель министра обороны России по тылу генерал-полковник Михаил Мизинцев, который был уволен со своей должности в конце апреля 2023 года, получил предложение от Евгения Пригожина занять должность первого заместителя командующего силами Вагнера.