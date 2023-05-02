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У розвідці Британії розповіли, чому Росія звільняє своїх генералів

2 травня 2023 11:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці Британії розповіли, чому Росія звільняє своїх генералів
Колишній заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наприкінці квітня російські соціальні мережі повідомили про звільнення заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева. Він керував військовою логістикою та пробув на цій посаді лише вісім місяців.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Британська розвідка розповіла, що звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє свідчать, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

Аналітики також повідомили, що РФ не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Їх нестача призводить до внутрішніх розбіжностей в Росії, особливо між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера".

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. В той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили з посади заступника міністра оборони РФ. Йдеться про "маріупольського м'ясника", який три місяці керував облогою Маріуполя.

Також ми писали, що колишній заступник міністра оборони Росії по тилу, генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого було звільнено зі своєї посади наприкінці квітня 2023 року, отримав пропозицію від Євгена Пригожина обійняти посаду першого заступника командувача силами Вагнера.

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