У розвідці Британії розповіли, чому Росія звільняє своїх генералів

Колишній заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев. Фото: росЗМІ

Наприкінці квітня російські соціальні мережі повідомили про звільнення заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева. Він керував військовою логістикою та пробув на цій посаді лише вісім місяців.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Росія звільняє своїх генералів: яка причина

Британська розвідка розповіла, що звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє свідчать, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

Аналітики також повідомили, що РФ не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Їх нестача призводить до внутрішніх розбіжностей в Росії, особливо між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера".

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. В той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили з посади заступника міністра оборони РФ. Йдеться про "маріупольського м'ясника", який три місяці керував облогою Маріуполя.

Також ми писали, що колишній заступник міністра оборони Росії по тилу, генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого було звільнено зі своєї посади наприкінці квітня 2023 року, отримав пропозицію від Євгена Пригожина обійняти посаду першого заступника командувача силами Вагнера.