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В разведке рассказали, когда можно ожидать контрнаступления ВСУ

27 февраля 2023 09:56
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Когда можно ожидать контрнаступления ВСУ — Вадим Скибицкий ответил
Весной Украина будет готова к контрнаступлению
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Украинская армия будет готова перейти в контрнаступление уже весной. Одна из стратегических целей состоит в том, чтобы отрезать Крым от россии.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии DW.

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По словам Вадима Скибицкого, весной Украина будет готова к контрнаступлению. При этом он отметил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Представитель ГУР МО Украины заявил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью россии".

"Цель контрнаступления — освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", — подчеркнул представитель военной разведки Украины.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны. Задача страны — победить российскую агрессию. По словам Резникова, бойцы ВСУ пойдут в контрнаступление. Сейчас идет работа, чтобы его подготовить и обеспечить.

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