Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В разведке рассказали о работе "народного спутника" от Притулы arrow

В разведке рассказали о работе "народного спутника" от Притулы

5 мая 2023 15:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В разведке рассказали о работе "народного спутника" от Притулы
Глава украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В украинской разведке отмечают особую роль "народного спутника" в планировании и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины. "Народный спутник" видит даже невидимое.

Об этом рассказали в ГУР МО.

Читайте также:

Как работает "народный спутник" в Украине

Способности украинской разведки выявлять враждебные цели для дальнейшего их уничтожения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам, ощутимо выросли с сентября 2022 года.

Именно с тех пор в распоряжении военных разведчиков оказался космический аппарат ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, скинувшихся в благотворительный фонд Сергея Притулы.

"Маскирование московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями "народного спутника" — для работы с ним не важны ни погода, ни время суток", — рассказывают в разведке.

Только за полгода использование полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской живой силы, а также объектах военной логистики.

"Сотрудники ГУР МО Украины отмечают особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE", — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно Сергей Притула показал, как купленные на донаты украинцев, дроны-камикадзе уничтожили два зенитно-ракетных комплекса России "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас