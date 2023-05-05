В разведке рассказали о работе "народного спутника" от Притулы

Глава украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО

В украинской разведке отмечают особую роль "народного спутника" в планировании и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины. "Народный спутник" видит даже невидимое.

Об этом рассказали в ГУР МО.

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Способности украинской разведки выявлять враждебные цели для дальнейшего их уничтожения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам, ощутимо выросли с сентября 2022 года.

Именно с тех пор в распоряжении военных разведчиков оказался космический аппарат ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, скинувшихся в благотворительный фонд Сергея Притулы.

"Маскирование московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями "народного спутника" — для работы с ним не важны ни погода, ни время суток", — рассказывают в разведке.



Только за полгода использование полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской живой силы, а также объектах военной логистики.

"Сотрудники ГУР МО Украины отмечают особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE", — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно Сергей Притула показал, как купленные на донаты украинцев, дроны-камикадзе уничтожили два зенитно-ракетных комплекса России "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.