У розвідці розповіли про роботу "народного супутника" від Притули

Глава української розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР МО

В українській розвідці відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України. "Народний супутник" бачить навіть невидиме.

Про це розповіли у ГУР МО.

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Спроможності української розвідки виявляти ворожі цілі для подальшого їхнього знищення, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, відчутно зросли з вересня 2022 року.

Саме відтоді у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців, які скинулись у благодійний фонд Сергія Притули.

"Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби", — розповідають у розвідці.



Лише за пів року використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила на металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої живої сили, а також об’єкти воєнної логістики.

"Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE", — додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав, як куплені на донати українців, дрони-камікадзе знищили два зенітно-ракетні комплекси Росії "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.