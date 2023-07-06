В Румынии подтвердили, что готовы обучать украинских пилотов на F-16

Самолеты F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Сегодня, 6 июля, Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) обсудил создание центра подготовки пилотов для управления самолетами F-16. Сообщается, что им смогут пользоваться члены НАТО, а также страны-союзники.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Высший совет национальной обороны Румынии обсудил участие страны в трансатлантическом проекте центра подготовки пилотов для использования истребителей F-16. Его создадут вместе с другими союзниками и компанией-разработчиком Lockheed Martin.

"Здесь будут учиться румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16, а впоследствии этот центр будет открыт для пилотов из стран-членов и партнеров НАТО, в том числе и из Украины", — говорится в сообщении.

В CSAT добавили, что центр будет соответствовать требованиям подготовки членов НАТО и региональных партнеров.

Напомним, спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина получит от стран-партнеров многофункциональные истребители F-16. Соответствующее решение уже было принято.

Также мы писали, что 1 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педро Санчесом. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Добавим, что конкретные сроки поставок F-16 в Украину пока неизвестны, однако западные медиа сообщают, что передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Однако вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.