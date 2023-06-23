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Західні ЗМІ повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16

23 червня 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Західні ЗМІ повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16
Винищувач F-16. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Конкретні терміни поставок F-16 до України поки що невідомі, однак західні медіа повідомляють, що передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Однак питання того, які саме країни надаватимуть зброю, лишається відкритим.

Про це повідомляє видання Politico.

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"Джерела видання в оборонних колах розповіли, що літаки, швидше за все, нададуть  Нідерланди і Данія, які очолюють програму з навчань українських пілотів. Водночас, як додають співрозмовники видання, остаточно це питання ще не вирішене", — йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України зможуть отримати бойові літаки F-16 протягом кількох місяців, як від США, так і від європейських союзників. Точні терміни у Держдепі США відмовилися назвати.

Додамо, що головний операційний директор компанії-виробника F-16 Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що хоче допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні. Щоправда, він має умову: якщо країни НАТО погодяться надіслати ці літаки на допомогу Україні.

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