В Севастополе горит резервуар с топливом

Пожар в Севастополе. Фото: местные ТГ-каналы

В ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. ПО словам местных это произошло в результате попадания БпЛА.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Пожар в Севастополе

Развожаев сообщил, что Площадь пожара составляет примерно 1000 квадратных метров, и пожар отнесен к четвертому классу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые специализированные службы. Данные о пострадавших уточняются.

Вскоре Развожаев сообщил, что прибыл на место происшествия.

В рамках ликвидации пожара, все работы контролируются начальником главного управления МЧС по Севастополю, Алексеем Анатольевичем Рохлиным. На месте происшествия также присутствуют врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Геннадьевич Михайлов и прокурор города Максим Сергеевич Жук. Вместе они координируют действия всех служб, работающих на месте происшествия.

Люди не пострадали. На месте работают 18 пожарных расчетов, 60 пожарных.

Пожар в Севастополе. Фото: местные ТГ-каналы

Пожар в Севастополе. Фото: местные ТГ-каналы

Пожар в Севастополе. Фото: местные ТГ-каналы

Напомним, что во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.