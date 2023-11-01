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В Севастополе воздушная тревога — над городом поднимается дым

1 ноября 2023 06:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Севастополе воздушная тревога — над городом поднимается дым
В Севастополе воздушная тревога
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В оккупированном Севастополе в среду, 1 ноября, была объявлена воздушная тревога. Предварительно известно, что в городе остановлен общественный транспорт.

Об этом сообщают оккупационные власти города.

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В дирекции развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Кроме того, остановлено движение по Крымскому мосту, который находится на другой стороне полуострова Крым.

Как отметил так называемый губернатор города Михаил Розвожаев, дым в районе Севастопольской бухты – это работа военных, использующих табельные средства маскировки.

Напомним, что вчера во временно оккупированном Севастополе произошел пожар.

 

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