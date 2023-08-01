В Севастополе раздались взрывы

Дым после взрыва в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind

Сегодня вечером, 1 августа, во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщается о "прилете" в жилом массиве на юге Севастополя Балаклава. В сети показали дым после взрыва.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Telegram-каналы пишут о пожаре после "прилета".

В центре Севастополя также виден дым. Местные говорят о "прилете" в районе Сахарной Головки.

По информации Telegram-каналов, было попадание в склад БК российских оккупантов.

Дым после взрыва в Крыму. Фото: t.me/war_monitor

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев уже прокомментировал взрывы. По его словам, в районе Кара-Кобы был сбит БпЛА.

"На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания", — рассказал Развожаев.

Пост Развожаева. Фото: скриншот

Напомним, в министерстве обороны России заявили, что ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.