В Севастополе раздались взрывы
Сегодня вечером, 1 августа, во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе раздались мощные взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Севастополе
Сообщается о "прилете" в жилом массиве на юге Севастополя Балаклава. В сети показали дым после взрыва.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
Telegram-каналы пишут о пожаре после "прилета".
В центре Севастополя также виден дым. Местные говорят о "прилете" в районе Сахарной Головки.
По информации Telegram-каналов, было попадание в склад БК российских оккупантов.
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев уже прокомментировал взрывы. По его словам, в районе Кара-Кобы был сбит БпЛА.
"На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания", — рассказал Развожаев.
Напомним, в министерстве обороны России заявили, что ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.