В Севастополе раздались взрывы
24 августа 2023 21:09
Взрывы. Иллюстративное фото: Заря/ Telegram
Местные жители сообщают о "хлопке" над оккупированным Севастополем. Взрывы были очень громкими.
Об этом сообщил и советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.
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В местных телеграмм-пабликах переспрашивают, проводятся ли сейчас учения.
"Тревожность на максималках... Стадия опровержения. Ну-ну", — отметил Андрющенко.
Напомним, ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.