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В Севастополе раздались взрывы

24 августа 2023 21:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Севастополе раздались взрывы
Взрывы. Иллюстративное фото: Заря/ Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Местные жители сообщают о "хлопке" над оккупированным Севастополем. Взрывы были очень громкими.

Об этом сообщил и советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

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Скриншот сообщения

Очередной "хлопок"?

В местных телеграмм-пабликах переспрашивают, проводятся ли сейчас учения.

"Тревожность на максималках... Стадия опровержения. Ну-ну", — отметил Андрющенко.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.

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