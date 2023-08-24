В Севастополе раздались взрывы

Взрывы. Иллюстративное фото: Заря/ Telegram

Местные жители сообщают о "хлопке" над оккупированным Севастополем. Взрывы были очень громкими.

Об этом сообщил и советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

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Очередной "хлопок"?

В местных телеграмм-пабликах переспрашивают, проводятся ли сейчас учения.

"Тревожность на максималках... Стадия опровержения. Ну-ну", — отметил Андрющенко.

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Напомним, ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.