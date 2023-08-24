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У Севастополі пролунали вибухи

24 серпня 2023 21:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Севастополі пролунали вибухи
Вибухи. Ілюстративне фото: Заря / Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Місцеві жителі повідомляють про "бавовну" над окупованим Севастополем. Вибухи були дуже гучними.

Про це повідомив і радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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Скриншот допису

Чергова "бавовна"?

У місцевих телеграм-пабліках перепитують, чи проводяться зараз навчання.

"Тривожність на максималках…Стадія спростування. Ну-ну", — зазначив Андрющенко.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.

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