У Севастополі пролунали вибухи
24 серпня 2023 21:09
Вибухи. Ілюстративне фото: Заря / Telegram
Місцеві жителі повідомляють про "бавовну" над окупованим Севастополем. Вибухи були дуже гучними.
Про це повідомив і радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.
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У місцевих телеграм-пабліках перепитують, чи проводяться зараз навчання.
"Тривожність на максималках…Стадія спростування. Ну-ну", — зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.