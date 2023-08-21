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У Калузькій області безпілотник намагався атакувати місцевий аеродром, — росЗМІ

21 серпня 2023 18:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Калузькій області безпілотник намагався атакувати місцевий аеродром, — росЗМІ
Безпілотник. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці, 21 серпня.

Про це пише російський телеграм-канал "BAZA".

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Наслідки атаки

Зазначається, що "дрон-камікадзе" впав на територію аеродрому. Внаслідок цього було пошкоджено невикористаний літак, який знаходиться на аеродромі. 

Наразі офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

Скриншот допису

"Бавовна" в Росії 

Вранці, 21 серпня, над московськими аеропортами закрили небо. Причиною, як стверджують, стала нібито атака безпілотниками з боку України. 

Також 20 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, по БпЛА нібито успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у Росії продовжують заперечувати "бавовну" та кажуть, що 21 серпня у Ростові був "перехід літака на надзвук". 

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