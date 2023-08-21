У Калузькій області безпілотник намагався атакувати місцевий аеродром, — росЗМІ

Безпілотник. Ілюстративне фото: google.com

Безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці, 21 серпня.

Про це пише російський телеграм-канал "BAZA".

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Наслідки атаки

Зазначається, що "дрон-камікадзе" впав на територію аеродрому. Внаслідок цього було пошкоджено невикористаний літак, який знаходиться на аеродромі.

Наразі офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

Скриншот допису

"Бавовна" в Росії

Вранці, 21 серпня, над московськими аеропортами закрили небо. Причиною, як стверджують, стала нібито атака безпілотниками з боку України.

Також 20 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, по БпЛА нібито успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у Росії продовжують заперечувати "бавовну" та кажуть, що 21 серпня у Ростові був "перехід літака на надзвук".