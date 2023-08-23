До Росії знову завітала "бавовна": потужні вибухи в столиці та Підмосков'ї

Вибухи в Москві біля башт "Москва-Сіті". Фото: росЗМІ

Вночі, 23 серпня, в російській столиці Москва, а також Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибухи в Москві вночі 23 серпня

Зазначається, що, окрім Москви, росіяни чули вибухи у Хімках, Красногорську, а також у Мітіно в самій столиці. Нібито працює ППО по безпілотниках.

Також мер Москви Сергій Собянін повідомив, що один БпЛА нібито збили, а інший потрапив в одну з башт Москва-Сіті. Попередньо без жертв.

Тим часом в аеропортах російської столиці обмежили виліт та приліт літаків нібито через загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії заявило, що їхня ППО збила два безпілотники, а ще 2 дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито подавили у Брянській області.

Також ми писали, що в Московській області вночі 22 серпня лунають потужні вибухи. Про гучні звуки пишуть мешканці підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.

Додамо, що росіяни повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих, була проведена атака по ворожих об'єктах поблизу Сімферополя.