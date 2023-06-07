У Шебекіно спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі

Пожар на химическом заводе в Шебекино. Фото: росСМИ

В Белгородской области в Шебекино вспыхнул масштабный пожар. Горит местный лакокрасочный завод.

Об этом сообщают росСМИ.

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Детали пожара

Как сообщают местные Telegram-каналы, огонь настолько сильный, что распространился на бывший химический завод "Краски Белогорья", расположенный на границе с Украиной.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Шебекино обстреляли из "Градов". По предварительным данным, пострадавших нет. Некоторые снаряды будто бы попали на территорию промышленной зоны, остальные — в разные части города.

Сообщение Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в борьбе за свободу России волонтеры из группы "Легион Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области.