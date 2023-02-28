В Северодонецке выросли цены на еду и коммуналку: за свет приходится платить по 5 тысяч
На оккупированной территории Луганской области оккупанты подняли цены на продукты и коммунальные услуги. При этом деньги есть только у коллаборантов и льготников-пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
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Продукты
В Северодонецке из крупных магазинов после начала российской оккупации осталось только два.
Но у обоих цены по сравнению с довоенными временами серьезно выросли.
"Все, что можно съесть и не отравиться, стоит в два раза дороже, чем в среднем по захваченному региону", — отметили в Луганской ОВА.
К тому же, отметили в областных властях, деньги на оккупированной территории есть только у коллаборантов, которые пошли работать в оккупационные структуры или пенсионеров.
Коммунальные услуги
Оккупанты обманули жителей Северодонецка и с коммунальными услугами.
Ранее российская "администрация" города обещала не начислять плату за газ и электроэнергию до 1 марта.
Но уже в феврале начали поступать платежки за январь. Как рассказывают сами жители Северодонецка, сумма на одну квартиру только за электроэнергию составляет около 5 тысяч рублей.
Также жители оккупированного города получили платежки за февраль еще до конца месяца. В февральских платежках заранее указана примерно такая же сумма.
Напомним, что в некоторых районах оккупированной Луганской области российские захватчики начали отключать Интернет. Так они пытаются воспрепятствовать распространению информации.
Фото: "Цензор"