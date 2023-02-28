В Северодонецке выросли цены на еду и коммуналку: за свет приходится платить по 5 тысяч

Оккупанты обманули жителей Северодонецка и начали начислять плату за электроэнергию

На оккупированной территории Луганской области оккупанты подняли цены на продукты и коммунальные услуги. При этом деньги есть только у коллаборантов и льготников-пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Продукты

В Северодонецке из крупных магазинов после начала российской оккупации осталось только два.

Но у обоих цены по сравнению с довоенными временами серьезно выросли.

"Все, что можно съесть и не отравиться, стоит в два раза дороже, чем в среднем по захваченному региону", — отметили в Луганской ОВА.

К тому же, отметили в областных властях, деньги на оккупированной территории есть только у коллаборантов, которые пошли работать в оккупационные структуры или пенсионеров.

Коммунальные услуги

Оккупанты обманули жителей Северодонецка и с коммунальными услугами.

Ранее российская "администрация" города обещала не начислять плату за газ и электроэнергию до 1 марта.

Но уже в феврале начали поступать платежки за январь. Как рассказывают сами жители Северодонецка, сумма на одну квартиру только за электроэнергию составляет около 5 тысяч рублей.

Также жители оккупированного города получили платежки за февраль еще до конца месяца. В февральских платежках заранее указана примерно такая же сумма.

Напомним, что в некоторых районах оккупированной Луганской области российские захватчики начали отключать Интернет. Так они пытаются воспрепятствовать распространению информации.

Фото: "Цензор"