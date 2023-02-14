В Славянске задержан коллаборант, который помогал россиянам выявлять украинские войска

В Славянске поймали предателя, который сдавал оккупантам места дислокации подразделений ВСУ
Правоохранители обнаружили и задержали коллаборанта, который в Славянске помогал россиянам выявлять украинские войска. Также предатель предоставлял координаты объектов критической инфраструктуры, которые войска рф затем обстреливали.
Об этом сообщают пресс-службы Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.
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Добровольное сотрудничество с врагом
Украинские правоохранители обнаружили в Славянске коллаборанта, который осенью 2022 года начал работать на российских оккупантов.
Он добровольно пошел на сотрудничество по идеологическим соображениям, более того, впоследствии стал проситься в ряды террористической группировки "ДНР".
Шпионская деятельность в Славянске
Коллаборант, выполняя задачи российских кураторов, обнаруживал местонахождение и передвижение подразделений Сил обороны Украины.
Он также передавал россиянам координаты объектов критической и гражданской инфраструктуры в районе линии фронта.
Именно по этим координатам российские войска и наносили впоследствии артиллерийские и ракетные удары.
Обыски и подозрение
В ходе следственных действий в доме коллаборанта были найдены доказательства его сотрудничества с врагом.
Это, в частности, мобильный телефон с соответствующей перепиской, а также черновик заявления о вступлении в ряды "ДНР".
Предателю объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что на деоккупированной территории Луганской области правоохранители обнаружили коллаборанта, который ремонтировал технику россиян, разгружал боеприпасы и возил захватчиков на позиции.
Фото: СБУ