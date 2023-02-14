В Славянске задержан коллаборант, который помогал россиянам выявлять украинские войска

Мужчина пошел на сотрудничество с россиянами по идеологическим соображениям

Правоохранители обнаружили и задержали коллаборанта, который в Славянске помогал россиянам выявлять украинские войска. Также предатель предоставлял координаты объектов критической инфраструктуры, которые войска рф затем обстреливали.

Об этом сообщают пресс-службы Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

Добровольное сотрудничество с врагом

Украинские правоохранители обнаружили в Славянске коллаборанта, который осенью 2022 года начал работать на российских оккупантов.

Он добровольно пошел на сотрудничество по идеологическим соображениям, более того, впоследствии стал проситься в ряды террористической группировки "ДНР".

Шпионская деятельность в Славянске

Коллаборант, выполняя задачи российских кураторов, обнаруживал местонахождение и передвижение подразделений Сил обороны Украины.

Он также передавал россиянам координаты объектов критической и гражданской инфраструктуры в районе линии фронта.

Именно по этим координатам российские войска и наносили впоследствии артиллерийские и ракетные удары.

Обыски и подозрение

В ходе следственных действий в доме коллаборанта были найдены доказательства его сотрудничества с врагом.

Это, в частности, мобильный телефон с соответствующей перепиской, а также черновик заявления о вступлении в ряды "ДНР".

Предателю объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что на деоккупированной территории Луганской области правоохранители обнаружили коллаборанта, который ремонтировал технику россиян, разгружал боеприпасы и возил захватчиков на позиции.

Фото: СБУ