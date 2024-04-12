В США боятся коллапса в украинской армии в ближайшие месяцы, — Bloomberg

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Последние ракетные атаки, нехватка боеприпасов, живой силы и ПВО — в Соединенных Штатах опасаются, что все это приближает Украину к критической точке на фронте. По мнению западных чиновников, украинская оборона может потерпеть крах, что позволит РФ достичь значительного прогресса в войне.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Читайте также:

Проблемы украинской армии на фронте

"Страшная нехватка боеприпасов и живой силы на фронте, пробелы в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом хрупком моменте за более двух лет войны", — написало издание со ссылкой на американских чиновников.

В связи с этим, по мнению экспертов, существует значительный риск того, что украинская оборона потерпит крах, а Кремль, воспользовавшись невыгодным положением Украины, достигнет значительного прогресса на поле боя впервые с начала вторжения.

Не считая того, ситуацию усугубляют задержки военной помощи и финансирования от США. Поэтому в издании отмечают, что следующие несколько месяцев станут тяжелыми и могут даже создать определенный коллапс в армии.

Вместе с тем пока в Вашингтоне не видят никаких признаков быстрого прорыва российских войск.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон договорился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком продолжить координацию с целью усиления военной поддержки Украины. Они пообещали усилить ПВО и предоставить боеприпасы нашему государству.

Кроме того, министры иностранных дел вышеупомянутых стран призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов. Лидеры Франции и Британии предупредили об угрозе, если этого не произойдет.