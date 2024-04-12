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У США бояться колапсу в українській армії найближчими місяцями, — Bloomberg

12 квітня 2024 14:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США бояться колапсу в українській армії найближчими місяцями, — Bloomberg
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Останні ракетні атаки, нестача боєприпасів, живої сили та ППО — у Сполучених Штатах побоюються, що все це наближає Україну до критичної точки не фронті. На думку західних чиновників, українська оборона може зазнати краху, що дозволить РФ досягти значного прогресу у війні. 

Про це пише видання Bloomberg.

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Проблеми української армії на фронті 

"Страшенна нестача боєприпасів і живої сили на фронті, прогалини в протиповітряній обороні свідчать про те, що Україна перебуває в найбільш крихкому моменті за понад два роки війни", — написало видання з посиланням на американських чиновників. 

Внаслідок цього, на думку експертів, існує значний ризик того, що українська оборона зазнає краху, а Кремль, скориставшись невигідним становищем України, досягне значного прогресу на полі бою вперше з початку вторгнення.

З іншого боку, ситуацію погіршують затримки військової допомоги та фінансування від США. Тож, у виданні зазначають, що наступні декілька місяців стануть найтяжчими та можуть навіть створити певний колапс в армії. 

Разом із тим, поки у Вашингтоні не вбачають жодних ознак швидкого прориву російських військ.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емануель Макрон домовився з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України. Вони пообіцяли посилити ППО та надати боєприпаси нашій державі. 

Крім того, міністри закордонних справ вищезгаданих країн закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги для України на суму 60 мільярдів доларів. Лідери Франції та Британії попередили про загрозу, якщо цього не станеться. 

США
війна
ЗСУ
військові
війна в Україні
ситуація на фронті

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