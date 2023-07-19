В США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: список оружия

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Reuters

Соединенные Штаты сообщили о новом пакете военной помощи нашей стране. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

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В этом пакете содержатся важные средства ПВО, боеприпасы, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Помощь от США

Какое оружие вошло в пакет:

4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские снаряды;

техника для разминирования;

противотанковые ракеты TOW;

беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства выявления противодействия БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

50 тактических машин для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов и гаваней;

тактические защищенные системы связи;

поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.

Что говорят в США о контрнаступлении ВСУ

Ранее глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ не покажет быстрых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно.

Напомним, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16. Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".