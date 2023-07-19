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В США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: список оружия

19 июля 2023 20:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: список оружия
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соединенные Штаты сообщили о новом пакете военной помощи нашей стране. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

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В этом пакете содержатся важные средства ПВО, боеприпасы, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Помощь от США

Какое оружие вошло в пакет:

  • 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • техника для разминирования;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства выявления противодействия БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 50 тактических машин для эвакуации техники;
  • оборудование для охраны портов и гаваней;
  • тактические защищенные системы связи;
  • поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.

Что говорят в США о контрнаступлении ВСУ

Ранее глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ не покажет быстрых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно.

Напомним, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16. Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".

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