В США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: список оружия
Соединенные Штаты сообщили о новом пакете военной помощи нашей стране. Его сумма составляет 1,3 миллиарда долларов.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
В этом пакете содержатся важные средства ПВО, боеприпасы, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Помощь от США
Какое оружие вошло в пакет:
- 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- техника для разминирования;
- противотанковые ракеты TOW;
- беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства выявления противодействия БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
- поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.
Что говорят в США о контрнаступлении ВСУ
Ранее глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ не покажет быстрых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно.
Напомним, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16. Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".