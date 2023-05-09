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В США оценили готовность Украины к контрнаступлению

9 мая 2023 22:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США оценили готовность Украины к контрнаступлению
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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В США считают, что в Украины есть ресурсы, необходимые для возвращения территории в ожидаемом контрнаступлении. Речь идет не только об оружии, но и о подготовленных военных.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

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"У них есть то, что им нужно, чтобы продолжать успешно возвращать свою территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев", — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Он добавил, что речь идет не только об оружии, но и об учебе.

"Это гарантия того, что украинцы могут поддерживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, чтобы добиться успеха", — отметил Госсекретарь США.

Напомним, 9 мая Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма – 1,2 млрд долларов. Пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

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