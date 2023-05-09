У США оцінили готовність України до контрнаступу

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У США вважають, що Україна має ресурси, необхідні для повернення території в очікуваному контрнаступі. Йдеться не тільки про зброю, а й про підготовлених військових.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

Читайте також:

Чи готова України до контрнаступу

"У них є те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати свою територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців", — сказав Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що йдеться не лише про зброю, а й про навчання.

"Це гарантія того, що українці можуть підтримувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху", — зазначив Держсекретар США.

Нагадаємо, 9 травня Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів. Пакет спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.