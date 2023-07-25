В США сообщили о новой провокации от РФ в Черном море

Российский военный корабль. Иллюстративное фото: РосСМИ

На днях российские военные особенно активно обстреливали Одессу и дунайскую инфраструктуру, препятствуя работе порта. На фоне этих и других преступных актов США считают, что Россия готовит новую операцию в Черном море.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Укринформ.

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"У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что они (оккупанты — Ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали действующим в международных водах суднам, после чего сегодня произошла атака на Дунае" , — отметил спикер Госдепа США.

Также Миллер отметил, что США продолжат консультироваться с партнерами в регионе по альтернативным путям вывоза зерна из Украины. Однако спикер подчеркнул, что без возобновления морских путей, Украина не сможет отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, ЮНЕСКО осудило российские удары по историческому центру Одессы.

К тому же в Минобороны Украины допустили , что РФ специально атаковала Одессу неточными ракетами.

В то же время, в ООН осудили атаку по Одессе, однако не назвали ее инициатора.