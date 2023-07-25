У США повідомили про нову провокацію від РФ у Чорному морі

Російський військовий корабель. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Днями російські військові особливо активно обстрілювали Одесу та дунайську інфраструктуру, перешкоджаючи роботі порту. На тлі цих та інших злочинних актів, у США вважають, що Росія готує нову операцію у Чорному морі.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Укрінформ.

Читайте також:

Яку провокацію планує РФ у Чорному морі?

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (окупанти — Ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", — зауважив речник Держдепу США.

Також Міллер зазначив, що США продовжать консультуватись із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України. Однак, речник наголосив, що без поновлення морських шляхів, Україна не зможе відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, ЮНЕСКО засудила російські удари по історичному центру Одеси.

До того ж у Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами.

Водночас, В ООН засудили атаку по Одесі, проте не назвали її ініціатора.