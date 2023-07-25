Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У США повідомили про нову провокацію від РФ у Чорному морі arrow

У США повідомили про нову провокацію від РФ у Чорному морі

25 липня 2023 07:27
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У США повідомили про нову провокацію від РФ у Чорному морі
Російський військовий корабель. Ілюстративне фото: РосЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Днями російські військові особливо активно обстрілювали Одесу та дунайську інфраструктуру, перешкоджаючи роботі порту. На тлі цих та інших злочинних актів, у США вважають, що Росія готує нову операцію у Чорному морі.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Укрінформ.

Читайте також:

Яку провокацію планує РФ у Чорному морі?

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (окупанти — Ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", — зауважив речник Держдепу США.

Також Міллер зазначив, що США продовжать консультуватись із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України. Однак, речник наголосив, що  без поновлення морських шляхів, Україна не зможе відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, ЮНЕСКО засудила російські удари по історичному центру Одеси.

До того ж у Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами.

Водночас, В ООН засудили атаку по Одесі, проте не назвали її ініціатора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз