В США рассказали, сколько нужно времени для полного освоения F-16

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеймс Хекер считает, что нужно около пяти лет, чтобы полностью овладеть истребителями F-16 и создать эскадрильи Украине. По его словам, украинские пилоты смогут получить самолеты не раньше следующего года.

Об этом Джеймс Хекер сказал во время общения с журналистами в ходе дискуссии, организованной Defense Writers Group, передает Breakingdefense.

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По словам Хекера, украинские пилоты, которые проходят обучение на самолетах, достаточно "молодые". Он отметил, что у них "чуть ли не часы налета".

Командующий ВВС США в Европе и Африке считает, что украинским пилотам предстоит много шагов, прежде чем они будут чувствовать себя "как дома", пилотируя Fighting Falcon.

Хекер рассказал о последовательности обучения. Для начала пилоты проходят языковую подготовку в Великобритании.

"Затем они еще немного обучатся на "двух винтах", затем отправятся во Францию и немного попрактикуются на Dassault/Dornier Alpha Jet. Это все займет время, и, вероятно, это завершится не раньше конца года, поэтому по крайней мере до следующего года вы не увидите F-16 в Украине", — заявил он.

По его словам, понадобится значительное время, чтобы приобрести "навыки" F-16. Хекер заявил, что может пройти несколько лет, прежде чем Украина достигнет уровня автоматизма при использовании этих самолетов.

"Чтобы построить пару эскадрилий F-16, поднять их использование на достаточно высокий уровень — это займет некоторое время. Я имею в виду, это может произойти через четыре-пять лет", — сказал Хекер.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что истребитель F-16 уже находился в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.