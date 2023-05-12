В США заявили, что танки Abrams доставят в Украину в начале осени

Abrams 1-й бронетанковой дивизии США. Фото: Sgt. Aaron Ellerman | M1A2 SEP V2

В министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. В это время должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет "Голос Америки".

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Остин отметил, что Штаты делают все возможное, чтобы ускорить поставки танков.

"По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени. Тем временем мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования", — заявил министр обороны США.

Возможно ли ускорить поставки танков

На вопрос, можно ли каким-то образом ускорить поставки 31-го танка Abrams Украине, глава Пентагона сказал, что термины объясняются тем, что американские военные не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу этих танков, являющихся новой техникой для украинцев, говорится в сообщении.

"Как вам известно, эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии к началу осени", — сказал Остин.

Напомним, ранее мы писали, что Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

А также военные США рассказали, почему Украине не дают F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.