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Британія надала Україні нові ракети Storm Shadow

11 травня 2023 13:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Британія надала Україні нові ракети Storm Shadow
Ракети Storm Shadow. Фото: mbda-systems.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних Сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Про це повідомляє CNN.

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Характеристики крилатої ракети Storm Shadow

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність стрільби — понад 250 км. Це трохи менше, ніж ракетні системи ATACMS американського виробництва, про які Україна давно просила, йдеться в повідомленні.

Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. У CNN заявляють, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не на території Росії. 

Коли почнеться контрнаступ

Видання цитує Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Україні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж розпочати контрнаступ, щоб дозволити надійти в країну більше обіцяної західної військової допомоги.

"З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу", – заявив Зеленський.

Серед поставок, на які Україна все ще чекає, є бронетехніка, включно з танками, яка, за словами Зеленського, "надходить партіями", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський розповідав, чому Україна ще не йде в контрнаступ. Володимир Зеленський назвав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, "готовими", але сказав, що армії все ще потрібні "деякі речі", зокрема броньована техніка, яка "надходить партіями".

Також Володимир Зеленський прокоментував ймовірний розвиток подій щодо підтримки України після президентських виборів в США.

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