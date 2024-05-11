В США сделали заявление о наступлении России на Харьковском направлении

Российские военные. Фото: EP

В США отметили, что наступление России на Харьковском направлении было предсказуемым. Там предполагается, что оккупантам не удастся достичь значительных территориальных успехов.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет "Радио Свобода".

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По словам представителя США, ожидается, что Россия может активизировать свои военные операции в Украине, особенно в направлении Харькова и близлежащих регионов. Однако американская сторона сомневается, что Россия сможет добиться значительного территориального прогресса.

"Вполне возможно, что Россия продолжит продвижение в ближайшие недели, но мы не ожидаем значительных территориальных прорывов, и со временем помощь со стороны США позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", — подчеркнул Кирби.

Он также выразил мнение, что Россия может увеличить интенсивность обстрелов в этом направлении в ближайшие недели с целью создания "буферной зоны" вдоль границы Украины. Однако США предоставляют Украине необходимые ресурсы для отражения этих нападений.

"Возможно, россияне готовятся к более масштабному наступлению на Харьков. Есть тревожные признаки того, что Россия готовится применить дальнобойный огонь в пределах досягаемости Харькова. Они не стали бы этого делать, если бы не думали о нападении непосредственно на город", — добавил Кирби.

Напомним, российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область, захватив четыре населенных пункта. Однако в Белом доме не ожидают от россиян серьезных продвижений.

Ранее в ISW заявили, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области предположительно направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.