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У США зробили заяву щодо наступу Росії на Харківському напрямку

11 травня 2024 08:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У США зробили заяву щодо наступу Росії на Харківському напрямку
Російські військові. Фото: EP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У США зазначили, що наступ Росії на Харківському напрямку був передбачуваним. Там передбачають, що окупантам не вдасться досягти значних територіальних успіхів.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Радіо Свобода".

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За словами представника США, очікується, що Росія може активізувати свої військові операції в Україні, особливо у напрямку Харкова та прилеглих регіонів. Однак, американська сторона сумнівається, що Росія зможе досягти значного територіального прогресу.

"Цілком можливо, що Росія продовжить просування найближчими тижнями, але ми не очікуємо значних територіальних проривів, і з часом допомога з боку США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", — підкреслив Кірбі.

Він також висловив думку, що Росія може збільшити інтенсивність обстрілів на цьому напрямку в найближчі тижні з метою створення "буферної зони" уздовж кордону України. Проте, США надають Україні необхідні ресурси для відсічі цих нападів.

"Можливо, росіяни готуються до більш масштабного наступу на Харків. Є тривожні ознаки того, що Росія готується застосувати далекобійний вогонь у межах досяжності Харкова. Вони б не стали цього робити, якби не думали про напад безпосередньо на місто", — додав Кірбі.

Нагадаємо, російські війська в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область, захопивши чотири населені пункти. Однак у Білому домі не очікують від росіян серйозних просувань.

Раніше в ISW заявили, що російські військові дії уздовж кордону в Харківській області, ймовірно, спрямовані на залучення та утримання українських сил у цьому регіоні. Це може сприяти російському просуванню в інші частини східної України.

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