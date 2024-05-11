В ISW розповіли, навіщо росіяни розгортають війська на Харківщині

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські військові дії уздовж кордону в Харківській області, ймовірно, спрямовані на залучення та утримання українських сил у цьому регіоні. Це може сприяти російському просуванню в інші частини східної України.

Про це повідомив Інститут вивчення війни у п'ятницю, 10 травня.

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Наступ окупантів на Харківщину

В ISW заявили, що російська армія розпочала наступ на північ від Харківської області 10 травня, досягнувши значних тактичних успіхів.

Зараз, російські сили розгорнули дві обмежені операції: одну на північ від Харкова до Липців та іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Українське Міністерство оборони повідомило про спроби російських бронетанкових штурмових груп прорвати оборону під Вовчанськом, але українські сили відбили атаки. За даними NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня, у населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка відбулися запеклі бої.

Reuters повідомляло, що за словами високопоставленого українського військового джерела, російська армія здійснила прорив на один кілометр в районі Вовчанська. Також, Інститут вивчення війни зазначає про рух російських військ в бік Вовчанська, проте відсутність повної інформації не дозволяє точно оцінити ситуацію на полі бою в цій місцевості.

Мапа наступу окупантів на Харківщині. Фото: ISW

Імовірно, російські військові використають свої позиції на півночі Харківської області для активізації наступальних дій, які можуть мати на меті відштовхнути українські сили від кордону з Бєлгородською областю та просунутися в напрямку Харкова. Проте ISW підкреслило, що нинішні обмежені дії російської армії не свідчать про плани великого наступу, спрямованого на оточення та захоплення Харкова.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів.

Раніше в ISW заявили, що РФ планує покривати втрати військової техніки запасами СРСР.