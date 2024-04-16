В ССО показали, как поразили российский танк Т-90 на Донецком направлении

Поражение российского танка Т-90 на Донецком направлении. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно эффектно бьют по российским оккупантам и вражеской технике. Они показали, как поразили танк "Т-90" противника на Донецком направлении.

Видео опубликовали Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram во вторник, 16 апреля.

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Поражение российского танка

"Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы третьего полка ССО обнаружили вражеский танк "Т-90", который как раз отработал по позициям Сил обороны", — говорится в сообщении.

Операторы тактической группы "Медоид" поразили цель с помощью FPV-дрона. Танк был обездвижен, а командир и наводчик — получили ранения.

Напомним, начались 783 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы Вооруженных сил Украины — ликвидируют врага.

Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley. Она эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.