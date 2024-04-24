В ССО показали, как уничтожили технику и личный состав врага

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Бойцы Сил специальных операций за неделю работы в Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику. В этом нашим защитникам помогли FPV-дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ССО во вторник, 23 апреля, и показала соответствующее видео.

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Операторы FPV-дронов тактической группы "Медоид" 3-го полка ССО на Донецком направлении за неделю обнаружили и уничтожили:

танк Т-72;

зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска";

боевую бронированную машину;

ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.