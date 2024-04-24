В ССО показали, как уничтожили технику и личный состав врага
Бойцы Сил специальных операций за неделю работы в Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику. В этом нашим защитникам помогли FPV-дроны.
Об этом сообщила пресс-служба ССО во вторник, 23 апреля, и показала соответствующее видео.
Как бойцы ССО уничтожают россиян в Донецкой области
Операторы FPV-дронов тактической группы "Медоид" 3-го полка ССО на Донецком направлении за неделю обнаружили и уничтожили:
- танк Т-72;
- зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска";
- боевую бронированную машину;
- ротный опорный пункт и 11 военнослужащих противника.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.
Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.
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