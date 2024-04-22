Бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів — вибухові кадри

Знищення міномета окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити ворога на нашій землі. Так, воїни ліквідували декілька ворожих гармат, міномет та систему радіоелектронної боротьби окупантів.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram в понеділок, 22 квітня.

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Бійці протитанкового, другого механізованого та батальйону безпілотних систем Третьої штурмової за допомогою ударних дронів влучили в три ворожі гармати, знищивши їх.

Також було уражено російський міномет, засіб РЕБ та вантажівку, щойно завантажену боєприпасами.

Крім того, захисники ліквідували російську піхоту, яка ховалася у посадках й підвалах.

Скриншот допису Третьої штурмової

Раніше бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

Також ми писали, що днями на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів.