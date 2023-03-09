В Киеве раздаются звуки взрывов — первые подробности от Кличко

В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности
Сегодня, 9 марта, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, ряд взрывов произошел в Киеве.
Об этом в своем Telegram сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.
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Что известно
По информации мэра столицы, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.
Ранее очевидцы сообщали, что на городе взрывов в столице возник масштабный пожар и поднялся черный столб дыма.
Кроме того, раздался взрыв и в Святошинском районе Киева. По предварительной информации, возле одного из домов горят автомобили.
Заметим, что воздушная тревога длится уже более шести часов.
В свою очередь, в Киевской ОВО призывают людей не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях.
"Опасность для Киевщины все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!", — пишут в ОВА.
Напомним, сегодня, 9 марта армия рф нанесла очередной ракетный удар по Украине. Зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе слышать взрыв и в столице.