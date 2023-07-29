В СтратКоме показали, как бойцы 120 бригады штурмуют позиции россиян: видео
Бойцы 120-й бригады территориальной обороны ВСУ активно участвуют в боевых действиях и уничтожают врага. Недавно они провели успешный штурм.
Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Как бойцы 120 бригады ТрО штурмуют врага
"Боевое согласование бойцов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ для успешности штурмовых действий на поле боя", — говорится в сообщении под видео.
На видео видно, как наши защитники подкрадываются к врагу и профессионально их уничтожают. Кроме того, Стратком показал блестящую работу украинской пехоты и артиллерии.
Что известно о 120 бригаде ТрО
120 Отдельная бригада территориальной обороны – кадрированное формирование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Винницкой области. Бригада находится в составе Регионального управления "Юг" Сил ТрО и подчиняется оперативному командованию "Юг".
14 октября 2022 года бригада из рук Президента Украины Владимира Зеленского получила боевое знамя.
Во время российского вторжения в Украину в 2022 году подразделения бригады в декабре 2022 участвовали в прикрытии участков государственной границы с Республикой Беларусь.
Напомним, недавно прес-служба Службы безопасности Украины показала видео, как спецназначители СБУ уничтожили кучу российской техники, в том числе и ТОС "Солнцепек". Кроме того, бойцам удалось ликвидировать 255 оккупантов.