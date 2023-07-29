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У СтратКомі показали, як бійці 120 бригади штурмують позиції росіян: відео

29 липня 2023 14:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У СтратКомі показали, як бійці 120 бригади штурмують позиції росіян: відео
Українські військові на полі бою. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 120-ої бригади територіальної оборони ЗСУ активно беруть участь в бойових діях та нищать ворога. Нещодавно вони провели успішний штурм.

Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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Як бійці 120 бригади ТрО штурмують ворога

"Бойове злагодження бійців 120-ої бригади територіальної оборони ЗСУ для успішності штурмових дій на полі бою", — йдеться в повідомленні під відео. 

На відео видно, як наші захисники підкрадаються до ворога та професійно їх знищують. Окрім того, СтратКом показав блискучу роботу української піхоти та артилерії.

Що відомо про 120 бригаду ТрО

120 Окрема бригада територіальної оборони — кадроване формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Вінницькій області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Південь" Сил ТрО та підпорядковується оперативному командуванню "Південь".

14 жовтня 2022 року бригада з рук Президента України Володимира Зеленського отримала бойовий прапор.

Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році підрозділи бригади у грудні 2022 року брали участь у прикритті ділянок державного кордону із Республікою Білорусь.

Нагадаємо, нещодавно пресслужба Служби безпеки України показала відео, як спецпризначенці СБУ знищили купу російської техніки, в тому числі й ТОС "Солнцепек". Окрім того, бійцям вдалося ліквідувати 255 окупантів.

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