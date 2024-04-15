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В СтратКоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук"

15 апреля 2024 13:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В СтратКоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук"
Уничтожение российского "Бука". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают применять дальнобойное оружие на фронте. С помощью HIMARS защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в понедельник, 15 апреля, и показала соответствующее видео.

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Уничтожение российского "Бука" из HIMARS

"Русский "Бук" стал буковым фейерверком. Куда не долетает простой снаряд — туда достанет наш HIMARS", — говорится в сообщении.

Отмечается, что профессиональная работа — результат взаимодействия артразведки 148-й бригады ДШВ с другими подразделениями ВСУ.

Сообщается, что вражеский комплекс противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен в Донецкой области.

Что известно об ЗРК "Бук"

"Бук" — семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БпЛА и т.п.) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Наповним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клищиевки

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