В СтратКоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук"
Украинские военные продолжают применять дальнобойное оружие на фронте. С помощью HIMARS защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в понедельник, 15 апреля, и показала соответствующее видео.
Уничтожение российского "Бука" из HIMARS
"Русский "Бук" стал буковым фейерверком. Куда не долетает простой снаряд — туда достанет наш HIMARS", — говорится в сообщении.
Отмечается, что профессиональная работа — результат взаимодействия артразведки 148-й бригады ДШВ с другими подразделениями ВСУ.
Сообщается, что вражеский комплекс противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен в Донецкой области.
Что известно об ЗРК "Бук"
"Бук" — семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БпЛА и т.п.) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.
Наповним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.
Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клищиевки.
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